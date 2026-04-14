Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Fuente Alamo de Murcia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska

áticos
7
2 habitaciones
39
3 habitaciones
17
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 1
Increíble apartamento de planta media con piscina comunitaria, gran terraza y gran jardín, u…
$224,531
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir