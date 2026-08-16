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Villas en la montaña en venta en Fuengirola, Španjolska

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10 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Número de plantas 2
Espectacular Sky Villa con una gran terraza, piscina infinita comunitaria y gimnasio con inc…
$2,18M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Villa de lujo de alta gama llave en mano con piscina privada, terraza y una increíble vista …
$1,28M
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Villa 11 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 11 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 275 m²
Número de plantas 2
Impresionante villa con gran azotea, piscina privada, jardín, sala de cine e impresionantes …
$5,59M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 319 m²
Número de plantas 2
Llave en mano ático con gran terraza en la azotea e impresionantes vistas al mar situado en …
$1,44M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
Llave en mano villa superior con gran terraza, jardín, piscina privada e impresionantes vist…
$1,56M
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Villa 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 1
Ático de lujo listo para entrar a vivir, con amplia terraza e impresionantes vistas al mar, …
$1,37M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 820 m²
Chalets Independientes con vistas al mar y diseño interior de lujo en Fuengirola Los chalets…
$5,66M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 431 m²
Número de plantas 1
Moderna villa de alta gama con terraza en la azotea, piscina privada, gimnasio, sala de cine…
$2,94M
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Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 505 m²
Número de plantas 2
Villas Sobre Plano con Vistas al Mar y de Alta Calidad en una Comunidad muy Solicitada en Fu…
$3,42M
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