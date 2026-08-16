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Áticos del mar en Venta Fuengirola, Španjolska

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47 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 6/6
Fantástico ático con impresionantes vistas al mar, terraza privada y acceso a instalaciones …
$460,681
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Elegantes Pisos de Diseño en Carvajal Fuengirola Situado en el enclave costero de Carvajal, …
$910,342
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 7
Apartamentos modernos con excepcionales instalaciones de bienestar en Fuengirola Fuengirola …
$815,743
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$1,14M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos Mediterráneos Modernos en el Corazón de Fuengirola Los apartamentos en venta en…
$680,216
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Apartamentos Mediterráneos Modernos en el Corazón de Fuengirola Los apartamentos en venta en…
$1,30M
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Piso 3
Precioso ático de lujo con increíbles vistas al mar y piscina comunitaria situado en una zon…
$527,480
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 4
Exclusivo ático de alta gama con amplias terrazas, gimnasio, spa e impresionantes vistas al …
$2,23M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Apartamentos modernos cerca del mar en Fuengirola, Málaga Fuengirola es uno de los destinos…
$624,566
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 3
Precioso ático de lujo con increíbles vistas al mar y piscina comunitaria situado en una zon…
$635,412
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 4/4
Moderno ático de alta gama con una gran terraza en la azotea, piscina privada e impresionant…
$1,49M
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Ático Ático en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático
Fuengirola, Španjolska
Área 72 m²
Piso 3/3
Lujoso ático situado dentro de un complejo residencial contemporáneo que cuenta con impresio…
$861,896
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Piso 8/6
Ático de lujo con impresionantes vistas al mar, gimnasio elevado, sauna, cine y piscina infi…
$526,668
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 325 m²
Propiedades a Estrenar con Vistas al Mar en El Higuerón Fuengirola Las propiedades están sit…
$2,77M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 5/5
Ático exclusivo de nueva construcción con vistas panorámicas de la ciudad y una luminosa ter…
$1,15M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/3
Ático de alta gama con impresionantes vistas al mar y piscina privada ubicado dentro de un r…
$1,70M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 3/3
Ático premium en un moderno complejo residencial con impresionantes vistas al mar y numerosa…
$1,03M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con gran terraza en la azotea e impresionantes vistas al mar ubicado cer…
$1,96M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 5
Propiedades con vistas al mar en venta en un complejo en El Higueron Fuengirola El nuevo com…
$1,39M
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 5/5
Ático de lujo con piscina y gimnasio comunitario, rodeado de boutiques, panaderías y acogedo…
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 3
Ático exclusivo con amplia terraza con piscina privada y vistas al mar dentro de un resort c…
$2,11M
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$1,21M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamentos con Hermosas Vistas al Mar en Fuengirola, Costa del Sol El complejo cuenta con …
$998,740
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/3
Brillante Penthouse en un complejo residencial contemporáneo que cuenta con impresionantes v…
$791,740
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Piso 2/2
Amplio ático de lujo con terraza, impresionantes vistas al mar y piscina comunitaria, ubicad…
$924,285
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 3/3
Gran ático de alta gama con terraza, increíble vista al mar y piscina comunitaria ubicada en…
$920,133
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Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamentos modernos cerca del mar en Fuengirola, Málaga Fuengirola es uno de los destinos…
$893,050
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Fuengirola, Španjolska
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/3
Brillante Penthouse en un complejo residencial contemporáneo que cuenta con impresionantes v…
$792,819
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 3
Propiedades de Lujo en un Complejo Cerca del Mar en Fuengirola Las propiedades de lujo están…
$1,39M
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Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Piso 2/2
Ático de lujo con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comunitaria, …
$844,902
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