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Áticos en la montaña en Venta Fuengirola, Španjolska

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20 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$1,14M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 4
Edificio Urbano con Viviendas de Alta Calidad de Construcción en un Barrio Residencial Popul…
$796,867
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 4/4
Moderno ático de alta gama con una gran terraza en la azotea, piscina privada e impresionant…
$1,49M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con gran terraza en la azotea e impresionantes vistas al mar ubicado cer…
$1,96M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 5
Propiedades con vistas al mar en venta en un complejo en El Higueron Fuengirola El nuevo com…
$1,39M
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 5/5
Ático de lujo con piscina y gimnasio comunitario, rodeado de boutiques, panaderías y acogedo…
$1,26M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 3
Ático exclusivo con amplia terraza con piscina privada y vistas al mar dentro de un resort c…
$2,11M
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$1,21M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Número de plantas 5
Apartamentos de 2 dormitorios en un complejo residencial de nueva construcción en Los Pacos …
$426,521
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 3/3
Gran ático de alta gama con terraza, increíble vista al mar y piscina comunitaria ubicada en…
$920,133
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Piso 2/2
Ático de lujo con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comunitaria, …
$844,902
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 357 m²
Piso 4/4
Increíble ático de gama alta con gran terraza en la azotea, piscina privada y vistas al mar …
$2,71M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 4
Inmueble con Vistas al mar en Fuengirola Fuengirola es un lugar de vacaciones y destino de …
$925,722
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 9
Viviendas funcionales a 150 m de la playa en el centro de Fuengirola Esta promoción se encue…
$788,453
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Estilo Cerca del Mar en Fuengirola Costa del Sol Fuengirola es un destino t…
$1,97M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Viviendas con vistas al mar cerca de la playa en Fuengirola Situado entre Benalmádena y Fuen…
$838,713
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Número de plantas 4
Edificio Urbano con Viviendas de Alta Calidad de Construcción en un Barrio Residencial Popul…
$832,258
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Ático de lujo con terraza, impresionantes vistas al mar y piscina comunitaria, ubicado en un…
$1,27M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 3/3
Ático de alta gama con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comunita…
$779,858
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Ático Ático 2 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Viviendas con vistas al mar cerca de la playa en Fuengirola Situado entre Benalmádena y Fuen…
$581,275
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