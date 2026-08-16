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Apartamentos del mar en venta en Fuengirola, Španjolska

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áticos
60
1 habitación
27
2 habitaciones
193
3 habitaciones
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117 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 6/6
Fantástico ático con impresionantes vistas al mar, terraza privada y acceso a instalaciones …
$460,681
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Elegantes Pisos de Diseño en Carvajal Fuengirola Situado en el enclave costero de Carvajal, …
$910,342
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Propiedades a Estrenar con Vistas al Mar en El Higuerón Fuengirola Las propiedades están sit…
$955,262
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 7
Apartamentos modernos con excepcionales instalaciones de bienestar en Fuengirola Fuengirola …
$815,743
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Apartamentos con Hermosas Vistas al Mar en Fuengirola, Costa del Sol El complejo cuenta con …
$818,835
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$1,14M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 3
Impresionante apartamento en planta baja en una moderna comunidad residencial con un amplio …
$738,266
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos Mediterráneos Modernos en el Corazón de Fuengirola Los apartamentos en venta en…
$680,216
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/5
Apartamento excepcional con impresionantes vistas al mar, acceso a una piscina y gimnasio si…
$366,226
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Increíble apartamento en la planta baja con un exuberante jardín privado y piscina, ubicado …
$947,776
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Apartamentos Mediterráneos Modernos en el Corazón de Fuengirola Los apartamentos en venta en…
$1,30M
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Apartamentos con Hermosas Vistas al Mar en Fuengirola, Costa del Sol El complejo cuenta con …
$992,865
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Piso 3
Precioso ático de lujo con increíbles vistas al mar y piscina comunitaria situado en una zon…
$527,480
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 1
Apartamento de lujo con una gran terraza, piscina comunitaria y gimnasio con increíbles vist…
$879,426
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 2/5
Apartamento elegante llave en mano con balcón privado y cocina totalmente equipada, idealmen…
$575,227
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 4
Exclusivo ático de alta gama con amplias terrazas, gimnasio, spa e impresionantes vistas al …
$2,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos modernos cerca del mar en Fuengirola, Málaga Fuengirola es uno de los destinos…
$551,757
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Moderno apartamento en planta baja con impresionantes vistas al mar, piscina comunitaria y z…
$347,624
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Apartamentos modernos cerca del mar en Fuengirola, Málaga Fuengirola es uno de los destinos…
$624,566
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamentos modernos con excepcionales instalaciones de bienestar en Fuengirola Fuengirola …
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 2
Gran apartamento de alta gama en el segundo piso con terraza y piscina comunitaria ubicado e…
$533,543
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Apartamentos modernos cerca del mar en Fuengirola, Málaga Fuengirola es uno de los destinos…
$423,203
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 91 m²
Número de plantas 5
Precioso apartamento en la planta baja con una amplia terraza, acceso directo a la piscina y…
$346,062
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Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1
Apartamentos exclusivos con vistas al mar en El Higuerón, Fuengirola Fuengirola es uno de lo…
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Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$752,393
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/8
Un brillante apartamento en la ciudad con gimnasio de última generación, spa de bienestar, p…
$367,389
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 3
Precioso ático de lujo con increíbles vistas al mar y piscina comunitaria situado en una zon…
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 4/4
Moderno ático de alta gama con una gran terraza en la azotea, piscina privada e impresionant…
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
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Área 119 m²
Piso 1
Precioso piso de lujo con increíbles vistas al mar y piscina comunitaria situado en una zona…
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Número de plantas 8
Apartamentos en Complejo con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos están situados en …
$1,24M
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