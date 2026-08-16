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Apartamentos en la montaña en venta en Fuengirola, Španjolska

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áticos
60
1 habitación
27
2 habitaciones
193
3 habitaciones
202
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56 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 9
Viviendas funcionales a 150 m de la playa en el centro de Fuengirola Esta promoción se encue…
$603,823
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$1,14M
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Increíble apartamento en la planta baja con un exuberante jardín privado y piscina, ubicado …
$947,776
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2
Atractivo apartamento de lujo en la planta media con piscina y gimnasio comunitario situado …
$504,294
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 4
Edificio Urbano con Viviendas de Alta Calidad de Construcción en un Barrio Residencial Popul…
$796,867
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$752,393
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 4/4
Moderno ático de alta gama con una gran terraza en la azotea, piscina privada e impresionant…
$1,49M
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 4
Edificio Urbano con Viviendas de Alta Calidad de Construcción en un Barrio Residencial Popul…
$421,267
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Número de plantas 8
Apartamentos en Complejo con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos están situados en …
$1,24M
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 111 m²
Apartamento moderno premium en la planta baja con piscina y gimnasio comunitario totalmente …
$627,435
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Número de plantas 9
Viviendas funcionales a 150 m de la playa en el centro de Fuengirola Esta promoción se encue…
$697,880
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 4
Inmueble con Vistas al mar en Fuengirola Fuengirola es un lugar de vacaciones y destino de …
$951,901
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Propiedades mediterráneas en el corazón de Fuengirola Fuengirola es uno de los destinos cost…
$642,886
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento en Complejo con Todas las Comodidades en una Ubicación Privilegiada en Fuengirol…
$723,998
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Propiedades mediterráneas en el corazón de Fuengirola Fuengirola es uno de los destinos cost…
$799,325
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con gran terraza en la azotea e impresionantes vistas al mar ubicado cer…
$1,96M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 5
Propiedades con vistas al mar en venta en un complejo en El Higueron Fuengirola El nuevo com…
$1,39M
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 5/5
Ático de lujo con piscina y gimnasio comunitario, rodeado de boutiques, panaderías y acogedo…
$1,26M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 3
Ático exclusivo con amplia terraza con piscina privada y vistas al mar dentro de un resort c…
$2,11M
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Ático Ático 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$1,21M
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$620,638
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Número de plantas 5
Apartamentos de 2 dormitorios en un complejo residencial de nueva construcción en Los Pacos …
$426,521
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Viviendas con vistas al mar cerca de la playa en Fuengirola Situado entre Benalmádena y Fuen…
$523,031
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 3/3
Gran ático de alta gama con terraza, increíble vista al mar y piscina comunitaria ubicada en…
$920,133
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 5
Propiedades con vistas al mar en venta en un complejo en El Higueron Fuengirola El nuevo com…
$1,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/3
Apartamento en planta baja de alta gama con gran terraza jardín y una hermosa vista al mar u…
$836,168
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Apartamento moderno en la planta baja con un precioso jardín, gimnasio refinado, piscina inf…
$416,335
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Apartamento 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 5
Propiedades con vistas al mar en venta en un complejo en El Higueron Fuengirola El nuevo com…
$1,36M
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Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 4
Inmueble con Vistas al mar en Fuengirola Fuengirola es un lugar de vacaciones y destino de …
$791,813
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Apartamento 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Viviendas con vistas al mar cerca de la playa en Fuengirola Situado entre Benalmádena y Fuen…
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