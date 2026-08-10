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Casas con piscina en Venta en Estepona, Španjolska

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15 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 218 m²
Fantástica villa moderna con jardín, piscina privada en la terraza solarium e impresionantes…
$950,317
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 379 m²
Número de plantas 3
Enorme villa de primera clase con gran piscina infinita, garaje y terraza solarium con impre…
$5,15M
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Dúplex 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Dúplex de lujo en planta baja con amplio jardín privado en un exclusivo complejo de vivienda…
$554,088
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 889 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de alta gama con gran jardín, piscina, sótano y gran terraza solarium con in…
$3,06M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Hermosa casa adosada moderna con un gran jardín y terraza privada en la azotea con impresion…
$892,416
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de clase alta con gran piscina, jardín e increíbles vistas al mar ubicada en…
$1,19M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Impresionante casa adosada con cocina completamente equipada, terraza privada en la azotea y…
$688,046
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Fantástica casa adosada en la esquina con cocina completamente equipada, grandes terrazas, g…
$682,369
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Exclusiva villa premium con jardín, piscina privada en la terraza solarium e increíbles vist…
$843,752
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Número de plantas 2
Extraordinaria Villa con piscina infinita privada y vistas al mar en una zona premium de la …
$1,64M
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Villa 9 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Impresionante villa lista para llaves con piscina privada, gimnasio premium, jardín ajardina…
$1,44M
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Villa 9 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 182 m²
Enorme villa llave en mano de alta gama con piscina, gran jardín y zona de spa personal situ…
$7,84M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Spectacular Seafront Luxury Detached Villa on The New Golden Mile! This brand-new luxury det…
$4,89M
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