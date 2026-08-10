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Casas en la montaña en Venta en Estepona, Španjolska

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Casa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Número de plantas 2
Inmueble con Vistas Ininterrumpidas al Mar en Estepona La inmobiliaria se encuentra en Estep…
$969,804
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 218 m²
Fantástica villa moderna con jardín, piscina privada en la terraza solarium e impresionantes…
$950,317
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 379 m²
Número de plantas 3
Enorme villa de primera clase con gran piscina infinita, garaje y terraza solarium con impre…
$5,15M
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 889 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de alta gama con gran jardín, piscina, sótano y gran terraza solarium con in…
$3,06M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de clase alta con gran piscina, jardín e increíbles vistas al mar ubicada en…
$1,19M
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Villa 6 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 732 m²
Número de plantas 3
Villas listas para entrar a vivir de calidad superior junto al golf en Estepona Este proyect…
$2,87M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Número de plantas 3
Casas Adosadas de Lujo con Piscina Privada en una Ubicación Exclusiva de Estepona Este nuevo…
$1,20M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Casa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 341 m²
Número de plantas 3
Villas sostenibles junto al campo de golf con pintorescas vistas al mar en Estepona Este nue…
$1,77M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Exclusiva villa premium con jardín, piscina privada en la terraza solarium e increíbles vist…
$843,752
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Número de plantas 2
Extraordinaria Villa con piscina infinita privada y vistas al mar en una zona premium de la …
$1,64M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 626 m²
Número de plantas 3
Villas listas para entrar a vivir de calidad superior junto al golf en Estepona Este proyect…
$2,77M
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Villa 9 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 182 m²
Enorme villa llave en mano de alta gama con piscina, gran jardín y zona de spa personal situ…
$7,84M
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