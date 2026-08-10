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Apartamentos con piscina en venta en Estepona, Španjolska

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áticos
134
1 habitación
67
2 habitaciones
560
3 habitaciones
552
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82 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Extravagante apartamento en planta baja cerca del mar con jardín privado, piscinas comunitar…
$541,390
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Apartamento 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Increíble apartamento llave en mano en la planta baja con terraza privada, un precioso jardí…
$630,993
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Apartamento 1 habitación en Estepona, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Estepona, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Apartamento acogedor diseñado con acceso al gimnasio, salón social gourmet y servicios centr…
$248,841
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Elegante apartamento llave en mano en la planta baja con terraza privada, jardín ajardinado …
$557,104
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/3
Maravilloso apartamento con terraza cerca de la playa en un exclusivo residencial que ofrece…
$521,378
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 4/4
Precioso ático con cocina totalmente equipada, acogedora terraza, piscina comunitaria en la …
$663,067
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 2/3
Amplio apartamento de 2 dormitorios en primera línea de playa, en segunda planta, con impres…
$489,557
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 2/2
Ático de lujo con impresionantes vistas al mar, terraza chill-out en la azotea, gimnasio y e…
$453,423
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Apartamento 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1/3
Apartamento de lujo atractivo en la planta media con vistas al mar y a la montaña y piscina,…
$820,176
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 1
Apartamento de alta gama en planta media con piscina comunitaria, spa e impresionantes vista…
$1,50M
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 3/3
Ático elegante y premium con vistas al mar y a la montaña, impresionante terraza en la azote…
$963,958
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 3
Apartamento de lujo en la planta baja con un encantador jardín privado, salón social gourmet…
$610,446
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento en la planta media con aparcamiento en garaje, trastero privado y pisci…
$371,423
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 2/4
Ático increíble en la playa con gran terraza y vistas al mar, situado en una residencia prem…
$526,492
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Apartamento 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 1/4
Atractivo apartamento en la planta media con cocina completamente equipada, terraza acogedor…
$555,205
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Apartamento 2 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1
Apartamento increíblemente acogedor con terraza privada, acceso al gimnasio, piscinas cubier…
$457,593
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/2
Elegante apartamento en planta media con impresionantes vistas al mar, un elegante gimnasio …
$352,275
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Glamuroso apartamento de golf en planta baja con gran terraza ajardinada y piscina comunitar…
$423,722
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 2/2
Ático dúplex superior con piscina privada, spa e impresionantes vistas al mar situado cerca …
$2,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1
Apartamento fantástico de nueva construcción con vistas a montañas impresionantes, una encan…
$519,573
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/3
Ático de lujo con piscina comunitaria, amplia terraza en la azotea y vistas panorámicas al m…
$1,34M
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Apartamento 2 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 460 m²
Piso 1/4
Apartamento de lujo listo para entrar a vivir, con diseño exclusivo, piscina privada, spa e …
$4,78M
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
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Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 1/3
Acogedor apartamento en la planta baja con un patio encantador, piscinas salinas, gimnasio y…
$403,932
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Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Número de plantas 2
Magnífico apartamento en planta baja con vistas al mar y a la montaña, piscina y una ubicaci…
$682,866
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
Piso 3
Ático atractivo con gran solarium y vistas al mar impresionantes, ubicado en un resort de lu…
$867,731
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
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Estepona, Španjolska
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Piso 2/2
Impresionante ático moderno con vistas al mar y a la montaña, piscina y una magnífica terraz…
$1,11M
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Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 211 m²
Keyready apartamento de alta gama con diseño exclusivo, piscina privada, spa e impresionante…
$2,70M
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Estepona, Španjolska
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Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1
Increíble apartamento con terraza en un lujoso complejo residencial que ofrece spa, piscina …
$633,794
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
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Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Piso 2
Ático espacioso de alta gama con impresionantes vistas al mar, una piscina y una terraza en …
$1,37M
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 1
Increíble apartamento de playa con gran terraza ubicado en un excelente residencial cerca de…
$468,537
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