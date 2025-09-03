Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos con Jardín en Venta El Campello, Španjolska

No se encontraron objetos en esta región.
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 2 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Exclusivos Apartamentos Contemporáneos en el Corazón de Estepona Estepona es una encantadora…
$642,116
Apartamento en Mutxamel, Španjolska
Apartamento
Mutxamel, Španjolska
Área 116 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$369,934
Apartamento 2 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Nuevo desarrollo: Precios desde 455.000 € a 745.000 €. [Habitaciones: 2] [Baños: 2] [Tamaño …
$532,487
Apartamento 1 habitacion en Alhaurin el Grande, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alhaurin el Grande, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Encantador apartamento esquina de casi 51m2, situado en una calle tranquila en el centro de …
$156,884
Apartamento 2 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Nuevo desarrollo: Precios desde 599.000 € a 1.180.000 €. [Habitaciones: 2 a 3] [Baños: 2 - 3…
$701,010
Apartamento 2 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Nuevo desarrollo: Precios desde 625.000 € a 1.425.000 €. [Habitaciones: 2 a 3] [Baños: 2] [T…
$731,438
Apartamento 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Nuevo desarrollo: Precios de 1.130.000 € a 1.600.000 €. [Habitaciones: 3 - 4] [Baños: 3 - 4]…
$1,32M
Apartamento 2 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Nuevo desarrollo: Precios desde 625.000 € a 925.000 €. [Habitaciones: 2 a 3] [Baños: 2] [Tam…
$731,438
Apartamento 1 habitacion en Estepona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Estepona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Nuevo desarrollo: Precios desde 395.000 € a 795.000 €. [Habitaciones: 1 - 3] [Baños: 1 - 2] …
$462,269
Apartamento 2 habitaciones en La Linea de la Concepcion, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
La Linea de la Concepcion, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Nuevo desarrollo: Precios desde 697.000 € a 697.000 €. [Habitaciones: 2] [Baños: 2] [Tamaño …
$815,699
Apartamento 2 habitaciones en Manilva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Apartamento turístico en venta en el complejo PierVacanz – Manilva (Málaga)Para uso turístic…
$173,153
Adosado Adosado 3 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Descubre Maison Vue, una elegante casa adosada de lujo completamente renovada en 2024, ubica…
$2,05M
