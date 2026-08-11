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Casas del mar en Venta en El Campello, Španjolska

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1 propiedad total found
Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios, 3 bañosSuperficie construida: 265 m2Superficie útil: 241 m2Tamaño de la parce…
$1,22M
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