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Apartamentos del mar en venta en El Campello, Španjolska

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áticos
7
2 habitaciones
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3 habitaciones
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5 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$527,792
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$613,845
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Ático Ático 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$688,425
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/5
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$367,552
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$481,897
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