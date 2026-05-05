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Apartamentos del lago en venta en El Campello, Španjolska

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áticos
7
2 habitaciones
16
3 habitaciones
28
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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/5
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$367,552
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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