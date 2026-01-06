Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Vega Baja del Segura, Španjolska

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Casa en Alquiler en una Ubicación Privilegiada en Orihuela Esta casa se encuentra en La Zeni…
$1,758
por mes
Dejar una solicitud
