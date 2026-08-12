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Negocio en Venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

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bienes raíces comerciales
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Negocio listo 110 m² en Torrevieja, Španjolska
Negocio listo 110 m²
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Amplio local comercial en pleno centro de Torrevieja, con 1 baño, listo para cualquier tipo …
$182,250
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