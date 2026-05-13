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Adosados con garaje en Venta en Dolores, Španjolska

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Piso 45/2
Presentamos una nueva casa moderna en la ciudad de Dolores. La casa tiene tres niveles y una…
$314,162
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Número de plantas 2
Presentamos una nueva casa moderna en la ciudad de Dolores. Casa adosada tiene tres niveles …
$340,048
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