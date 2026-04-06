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Casas del mar en Venta en Dolores, Španjolska

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Casa 5 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Número de plantas 1
Atractiva villa de lujo con piscina privada, amplias terrazas, privacidad y confort, diseñad…
$449,616
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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