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Casas en la montaña en Venta en Dolores, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 136 m²
Encantadora y elegante villa diseñada en dos plantas, con piscina privada, vida exterior ref…
$531,246
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 5 habitaciones en Dolores, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Villa cautivadora que ofrece piscina privada, amplias terrazas y un entorno tranquilo situad…
$499,899
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