Apartamentos del mar en venta en Cubelles, Španjolska

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 2
Apartamentos en Cubelles Cerca de la Naturaleza, el Mar y el Acceso a la Ciudad en Cubelles …
$506,116
Apartamento 4 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 2
Apartamentos en Cubelles Cerca de la Naturaleza, el Mar y el Acceso a la Ciudad en Cubelles …
$645,734
