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4 bed villa with cinema room and private pool en Benalmadena, Španjolska
UP UP
4 bed villa with cinema room and private pool
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$636
por noche
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