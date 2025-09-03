Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Castilla y León
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Castilla y León, Španjolska

Burgos
3
Los Altos
3
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento en Los Altos, Španjolska
Apartamento
Los Altos, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Descubra una vida elegante y conveniente en Los Altos, Torrevieja, con estos modernos aparta…
$340,010
Dejar una solicitud
Apartamento en Los Altos, Španjolska
Apartamento
Los Altos, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
$340,010
Dejar una solicitud
Apartamento en Los Altos, Španjolska
Apartamento
Los Altos, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Descubra una vida elegante y conveniente en Los Altos, Torrevieja, con estos modernos aparta…
$338,570
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Castilla y León, Španjolska

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir