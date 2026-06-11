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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Campo de Gibraltar, Španjolska

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San Roque
55
Tarifa
26
La Linea de la Concepcion
5
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2 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734,338
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 3 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 2/3
Elegante casa dúplex en planta alta gran azotea con terraza, piscina comunitaria, jardín com…
$447,610
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Tipos de propiedades en Campo de Gibraltar

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Campo de Gibraltar, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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