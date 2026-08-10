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Villas en la montaña en venta en Calpe, Španjolska

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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista d…
$533,543
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Exclusiva Villa en una zona premium cerca de la playa con piscina privada, gran terraza y vi…
$1,01M
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