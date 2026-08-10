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Adosados con piscina en Venta en Calpe, Španjolska

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 3
Exquisita casa adosada con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista…
$826,415
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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