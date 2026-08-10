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Áticos del mar en Venta Calpe, Španjolska

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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos Contemporáneos de 2 y 3 Dormitorios en Calpe junto al Mar Situados en Calpe, de…
$1,28M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Calpe cerca de Las Salinas Estos a…
$796,716
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Ático Ático 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Piso 16/16
Impresionante ático en la playa con piscina privada, terraza en la azotea, gimnasio, piscina…
$1,93M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 316 m²
Piso 12/12
Apartamentos junto al mar en la codiciada zona de Calpe Costa Blanca Situados en la encantad…
$1,06M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Piso 18/19
Apartamentos Junto a la Playa en Calpe Alicante Costa Blanca Los apartamentos Lux se encuent…
$1,88M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Apartamentos de Lujo de 1, 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe junto a la Playa de …
$1,52M
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