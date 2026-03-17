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Áticos en la montaña en Venta Calpe, Španjolska

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1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Piso 16/16
Impresionante ático en la playa con piscina privada, terraza en la azotea, gimnasio, piscina…
$1,93M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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