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Apartamentos con piscina en venta en Calpe, Španjolska

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Apartamento en Calpe, Španjolska
Apartamento
Calpe, Španjolska
Descubre el epítome de la vida costera con esta excepcional finca ubicada dentro de un compl…
$653,791
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Apartamento 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/16
Apartamento de lujo en la playa con amplia terraza con vistas al mar situado en un complejo …
$878,427
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Apartamento en Calpe, Španjolska
Apartamento
Calpe, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Descubra dos o tres dormitorios enclavados en Calpe, Alicante, una joya costera reconocida p…
$449,048
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Apartamento en Calpe, Španjolska
Apartamento
Calpe, Španjolska
Área 107 m²
Casamayor presenta: Calpe, lujo y exclusividad frente al Mediterráneo En Casamayor, nos …
$973,116
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 7
Maravilloso apartamento cerca de la playa con terraza, excelentes vistas al mar y una gran c…
$514,360
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Apartamento 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4/16
Apartamento premium con impresionantes vistas al mar, ubicado en un resort de élite con spa …
$695,249
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Apartamento en Calpe, Španjolska
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Calpe, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
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Apartamento en Calpe, Španjolska
Apartamento
Calpe, Španjolska
Descubre lo mejor del Kustenleben con esta vivienda ubicada en un complejo residencial a sol…
$653,791
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Ático Ático 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Piso 16/16
Impresionante ático en la playa con piscina privada, terraza en la azotea, gimnasio, piscina…
$1,93M
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 3/13
Brillante apartamento de playa en planta media con piscina comunitaria, gran terraza e incre…
$573,173
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1
Magnífico apartamento en planta intermedia con piscina comunitaria, amplia terraza y especta…
$493,384
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 6
Apartamento fantástico con terraza con vistas al mar, santuario de spa, pista de paddle, gim…
$801,299
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