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Villas con Terraza en venta en Callosa de Segura, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Exquisita villa situada cerca del mar que cuenta con piscina privada, terraza en la azotea y…
$538,132
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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