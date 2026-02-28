Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Callosa de Segura
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Callosa de Segura, Španjolska

Apartamento 18 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento 18 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 18
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 000 m²
Número de plantas 4
En el corazón de Callosa de Segura, una pequeña ciudad interior de 20.000 habitantes, se lev…
$1,28M
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
