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Apartamentos con Jardín en venta en Callosa de Segura, Španjolska

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2 habitaciones
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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1
Lujoso apartamento amueblado en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza y gimna…
$277,068
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Apartamento 3 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Atractivo apartamento en planta media con terraza, piscina comunitaria y gimnasio situado ce…
$382,503
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Ático Ático 4 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Piso 3/3
Increíble ático espacioso con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio situ…
$628,979
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