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Villas en la montaña en venta en Calasparra, Španjolska

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Villa 5 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Villa moderna de una sola planta con un enorme jardín privado y piscina, situada en una parc…
$463,955
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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