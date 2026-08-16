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Propiedades residenciales en venta en Bahía de Cádiz, Španjolska

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Cadiz
3
5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Cadiz, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cadiz, Španjolska
Dormitorios 2
Stunning top floor corner apartment located in the popular urbanization of Las Violetas. T…
$211,612
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Casa 6 habitaciones en Cadiz, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Cadiz, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 087 m²
Esta impresionante villa se encuentra en el exclusivo municipio de San Roque, Cádiz, dentro …
$10,27M
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Apartamento 3 habitaciones en Puerto Real, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Puerto Real, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso reformado totalmente, amueblado por completo, incluso electrodomésticos y con la comuni…
$162,713
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Apartamento 2 habitaciones en Cadiz, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cadiz, Španjolska
Dormitorios 2
Impresionante apartamento esquina en la planta superior, situado en la popular urbanización …
$208,563
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Apartamento 3 habitaciones en Puerto Real, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Puerto Real, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Vivienda totalmente reformada, muy luminosa y acogedora. 2° planta sin ascensor. Está situad…
$155,119
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