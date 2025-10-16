Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Barcelonés
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Barcelonés, Španjolska

bienes raíces comerciales
199
restaurantes
19
oficinas
4
tiendas
10
Edificio rentable Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Residential Building in Barcelona (Gothic Quarter)! en Barcelona, Španjolska
Residential Building in Barcelona (Gothic Quarter)!
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 19
Área 1 788 m²
For Sale — Residential Building in Barcelona (Gothic Quarter) A unique opportunity to acq…
$7,62M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir