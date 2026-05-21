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Villas con piscina en venta en Bajo Guadalentín, Španjolska

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Mazarrón
34
Alhama de Murcia
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9 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Elegante villa independiente con terraza en la azotea, gran sótano y piscina comunitaria sit…
$429,675
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Villa 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Encantadora villa independiente con una amplia terraza en la azotea, sótano y piscina comuni…
$336,520
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Número de plantas 1
Espaciosa villa premium con gran terraza en la azotea y piscina privada en un campo de golf …
$439,898
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Impresionante villa con una amplia azotea, jardín y piscina privada, ubicada junto a un camp…
$368,744
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Villa 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Villa de lujo con una amplia azotea, jardín y piscina privada, ubicada junto a un campo de g…
$322,651
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Número de plantas 1
Atractiva villa con gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada ubicada en un comple…
$386,029
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Villa atractiva con gran terraza en la azotea, jardín y aparcamiento sin piscina, situada en…
$379,979
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 1
Preciosa villa con gran terraza en la azotea, piscina privada y jardín situada junto a un ca…
$352,149
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Villa 5 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 279 m²
Número de plantas 1
Amplia villa brillante con una gran terraza en la azotea, gran jardín y piscina privada ubic…
$484,927
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Parámetros de las propiedades en Bajo Guadalentín, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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