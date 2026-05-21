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Villas del lago en venta en Bajo Guadalentín, Španjolska

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Mazarrón
34
Alhama de Murcia
21
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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Villa atractiva con gran terraza en la azotea, jardín y aparcamiento sin piscina, situada en…
$379,979
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Bajo Guadalentín, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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