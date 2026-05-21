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Adosados con Jardín en Venta en Bajo Guadalentín, Španjolska

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Mazarrón
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2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Increíble casa adosada con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comu…
$341,433
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Increíble casa adosada con terraza en la azotea, impresionantes vistas al mar y piscina comu…
$299,766
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Parámetros de las propiedades en Bajo Guadalentín, Španjolska

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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