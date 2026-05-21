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Dúplex con Jardín en venta en Bajo Guadalentín, Španjolska

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1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Número de plantas 1
Atractiva casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea y pistas de pádel situada…
$289,742
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Bajo Guadalentín, Španjolska

con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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