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Apartamentos con piscina en venta en Bajo Guadalentín, Španjolska

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Alhama de Murcia
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Mazarrón
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4 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Moderno apartamento en planta baja con gran terraza, jardín y pistas de pádel situado junto …
$251,670
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Ático Ático 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 3/4
Ático de lujo con gran terraza en la azotea y pistas de pádel ubicado en un complejo de golf…
$296,469
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Apartamento 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 2
Apartamento de lujo en planta media con gran terraza y pistas de pádel situado junto a un ca…
$226,253
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 3 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1
Impresionante apartamento en planta media con increíbles vistas al lago, gran terraza, pisci…
$265,116
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Tipos de propiedades en Bajo Guadalentín

áticos
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Bajo Guadalentín, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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