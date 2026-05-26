Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Bajo Llobregat
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Bajo Llobregat, Španjolska

;
Castelldefels
16
Gava
3
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios con vistas al mar en Barcelona cerca de la playa Villa …
$2,83M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bajo Llobregat, Španjolska

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir