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Apartamentos con Terraza en venta en Aspe, Španjolska

3 habitaciones
8
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2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Moderno apartamento en planta baja con jardín y terraza rodeado de naturaleza Fecha de en…
$225,118
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en Aspe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Aspe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2
Increíble ático con gran terraza en la azotea, jardín e impresionantes vistas a la montaña r…
$236,663
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