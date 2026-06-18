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Villas en la montaña en venta en Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Španjolska

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Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
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Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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