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Casas del mar en Venta en Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Španjolska

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Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
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Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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