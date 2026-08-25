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Villas con piscina en venta en Arona, Španjolska

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4 propiedades total found
Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Villa de moda de tres pisos en venta en Los Christianos.  El área total es de 335m2, incluye…
$670 615
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Villa en El Bebedero, Španjolska
Villa
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
En venta hay una villa de lujo con impresionantes vistas del océano y el volcán Teide ubicad…
$583 143
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Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 253 m²
En venta hay una villa separada ubicada en el área del Valle San Lorenzo, municipio de Arona…
$688 109
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 545 m²
Villa de esquina moderna situada en una de las mejores residencias de la ciudad de Los Crist…
$1,03M
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