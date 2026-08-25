Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Arona
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Arona, Španjolska

;
Adosado Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Casa adosada en venta en La Finca, primera fase de Aguilas del Teide. En la primera planta h…
$305 567
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Casa adosada en venta en el complejo residencial de élite de nueva construcción PortoNovo en…
$635 626
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Se vende casa de pueblo de tres pisos en esquina con una superficie de 135 m². Ubicada en El…
$465 348
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Se vende una casa de tres pisos ubicada en El Camison, en la frontera entre las ciudades de …
$524 829
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir