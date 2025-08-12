Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Jardín en Venta en Arona, Španjolska

9 propiedades total found
Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 545 m²
Villa de esquina moderna situada en una de las mejores residencias de la ciudad de Los Crist…
$1,02M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Se vende una casa de tres pisos ubicada en El Camison, en la frontera entre las ciudades de …
$524,136
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Palm Mar Arona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Se vende bungalow con una superficie de 75 m2, ubicado en una parcela de 300 m2.   Ubicado…
$559,078
Adosado Adosado 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Se vende casa de pueblo de tres pisos en esquina con una superficie de 135 m². Ubicada en El…
$464,734
Dúplex 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
En venta hay un dúplex ubicado en Castle Harbor. Duplex consta de: 2 dormitorios, 2 baños…
$220,137
Villa en El Bebedero, Španjolska
Villa
El Bebedero, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
En venta hay una villa de lujo con impresionantes vistas del océano y el volcán Teide ubicad…
$582,373
Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 253 m²
En venta hay una villa separada ubicada en el área del Valle San Lorenzo, municipio de Arona…
$687,200
Adosado Adosado 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Casa adosada en venta en el complejo residencial de élite de nueva construcción PortoNovo en…
$634,787
Villa en Arona, Španjolska
Villa
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Villa de moda de tres pisos en venta en Los Christianos.  El área total es de 335m2, incluye…
$669,729
