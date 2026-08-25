Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Arona
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Arona, Španjolska

;
estudios
13
1 habitación
64
2 habitaciones
29
3 habitaciones
9
Apartamento Borrar
Eliminar
34 propiedades total found
Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. Salón, cocina americana equipada, baño …
$92 137
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Venta es un apartamento situado en el complejo Flamingo en la zona Palm Mar. El complejo est…
$167 945
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Apartamento en el complejo Playa Graciosa, Los Cristianos, consta de 3 dormitorios, 3 baños,…
$524 829
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Se vende apartamento en el complejo Parque Santiago III, en la zona de Playa de Las Américas…
$798 906
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 90 m²
Apartamento único en la ciudad de Palm Mar, en el complejo Bahía de Los Menceyes, situado a …
$373 212
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo "Parque Santiago 2", Playa de La…
$360 383
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en la zona de Las Américas, en el complejo Las …
$186 606
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamento en venta situado en Castle Harbour, Los Cristianos. El apartamento está situado…
$192 437
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Apartamento en venta en Castle Harbour en Los Cristianos. La zona es de 65 m2 dentro y 9 m2 …
$276 410
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartamento de una habitación en Oasis Mango, Los Cristianos. Totalmente reformado con vista…
$163 280
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento en venta en el complejo El Drago, Costa del Silencio. Consta de 2 dormitorios, 1…
$127 125
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamento en venta en Torres del Sol complejo en Los Cristianos con 1 dormitorio, 1 baño, …
$256 583
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 68 m²
Apartamento en venta en La Finca complejo, en el distrito Chayofa. El apartamento consta de…
$184 273
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento de una habitación en el complejo Los Balandros, en la zona Palm Mar. Con un hall…
$169 112
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el hermoso complejo ̈Las Olas ̈, Palm Mar. E…
$326 560
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo Parque Santiago III, Las América…
$437 358
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Apartamento en venta, situado en el complejo "Las Floritas", Las Américas con vistas al mar.…
$214 597
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Apartamento en venta, situado en la zona turística El Dorado, Las Americas. En el territori…
$169 112
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Venta es un apartamento con vistas a la montaña situado en el Chayofa Country Club, en la zo…
$220 428
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
El apartamento en el complejo Tajinaste, Las Américas con un dormitorio, un baño, con una su…
$195 936
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
En venta es un hermoso apartamento, que se encuentra en la zona de Palm Mar, en el complejo …
$209 932
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Se vende estudio en Castle Harbor en Los Cristianos. Totalmente amueblado, consta de una sal…
$162 114
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 98 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo Playa Graciosa II, en la calle A…
$489 840
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
En venta es un hermoso apartamento con 1 dormitorio en el complejo Summerland, en la zona de…
$220 428
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
En venta se encuentra un apartamento situado en el complejo El Caribe, ubicado en la zona de…
$163 164
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento en venta en Palm Mar con vistas al jardín. Consta de: 1 dormitorio, baño, salón,…
$186 606
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Apartamento en venta en Vista Hermosa complejo, en la zona Los Cristianos. Sostiot apartame…
$306 150
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
En venta ático con 2 dormitorios en el complejo Tenerife Royal Garden, Las Americas. El átic…
$687 526
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
En venta se encuentra un apartamento reformado y bien amueblado con un dormitorio, salón, co…
$194 770
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Apartamento de un dormitorio en El Dorado, Las Américas. En buen estado, en la zona turístic…
$174 943
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir