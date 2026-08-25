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Apartamentos en la montaña en venta en Arona, Španjolska

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64
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29
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Apartamento 1 habitacion en Arona, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Se vende un apartamento renovado y amueblado con un dormitorio, sala de estar, cocina ameri…
$299 583
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un estudio en el complejo turístico Uda…
$260 004
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Apartamento 2 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Se ofrece la oportunidad de adquirir apartamentos nuevos en el complejo residencial Palma Re…
$694 851
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 2 habitaciones en Arona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Ofrecemos a la venta un amplio y luminoso apartamento ubicado en Los Cristianos, en el magní…
$331 348
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