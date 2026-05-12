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Villas con piscina en venta en Área Metropolitana de Murcia, Španjolska

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Murcia
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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 1
Una villa fantástica con piscina privada, aparcamiento en el terreno y una amplia terraza en…
$324,372
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Área Metropolitana de Murcia, Španjolska

con Jardín
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