  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Área Metropolitana de Murcia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Área Metropolitana de Murcia, Španjolska

Murcia
132
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 282 m²
Villas de diseño exclusivo de 2, 3 y 4 dormitorios con impresionantes vistas a la naturaleza…
$563,892
