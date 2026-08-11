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Villas en venta en Anoia, Španjolska

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41 propiedad total found
Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 6
Área 349 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una villa de esquina única construida en 1996, ubicad…
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 119 m²
Descripción del objeto: En el corazón del pintoresco San Javier se encuentra un proyecto res…
$398,464
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 5
Área 360 m²
Descripción del objeto: Esta excepcional casa con una superficie total de 360 m2 (255 m2 de …
$846,022
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 234 m²
Descripción del objeto: Presentamos una de las últimas casas disponibles de este prestigioso…
$710,156
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 93 m²
Descripción del objeto: En la encantadora ciudad de Orihuela, se abre una oportunidad única …
$319,684
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 122 m²
Descripción del objeto: En una zona cerrada y controlada por la seguridad en Roldán, cerca d…
$449,842
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Villa en Carme, Španjolska
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Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 242 m²
Descripción del objeto: Situado en el encantador pueblo de Orihuela, estas exclusivas villas…
$1,14M
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
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Dormitorios 2
Área 75 m²
Descripción del objeto: En el corazón de la ciudad española de Roldán se encuentra un comple…
$362,956
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Dormitorios 3
Área 95 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un exclusivo bungalow de cuatro habitaciones con una …
$407,027
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Dormitorios 3
Área 104 m²
Descripción del objeto: Situado en la exclusiva zona de Los Guardianes, este complejo reside…
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Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 102 m²
Descripción del objeto: En el corazón de la Costa Cálida, en la tranquila y prestigiosa zona…
$560,018
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 220 m²
Descripción del objeto: En la atractiva ubicación de Los Alcázares en la región de Murcia, s…
$640,967
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Benijófar, este exclusivo comple…
$530,904
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Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 98 m²
Descripción del objeto: Introduciendo una colección exclusiva de 49 viviendas unifamiliares …
$456,692
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Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 111 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Algorfa, esta exclusiva colecció…
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Carme, Španjolska
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Área 111 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Algorfa, esta exclusiva colecció…
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Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 137 m²
Descripción del objeto: Presentamos esta encantadora y tradicional casa española en una ubic…
$348,228
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Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
Descripción del objeto: En la costa sureste de España, en el popular complejo de Los Alcázar…
$366,495
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Carme, Španjolska
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Área 116 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un exclusivo complejo de villas modernas en la popula…
$534,330
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Dormitorios 3
Área 293 m²
Descripción del objeto:
$985,313
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Área 122 m²
Descripción del objeto: En la Costa Cálida, en la tranquila y buscada zona de Los Alcázares,…
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Carme, Španjolska
Dormitorios 4
Área 275 m²
Descripción del objeto: Situado en la exclusiva zona de Dehesa de Campoamor, estas villas of…
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Área 118 m²
Descripción del objeto: En la pintoresca ciudad de Benijófar, este exclusivo chalet independ…
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Área 210 m²
Descripción del objeto: En la costa sureste de España, en la región de Murcia, se está const…
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Área 95 m²
Descripción del sitio: En la popular zona de Orihuela Costa, se está construyendo un pequeño…
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Área 150 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un proyecto excepcional de una villa moderna independ…
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Dormitorios 4
Área 308 m²
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Área 122 m²
Descripción del sitio: En una zona tranquila y bien desarrollada de San Javier, se está cons…
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Área 308 m²
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